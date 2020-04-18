Kuveyt'te çalışan Limak işçileri greve gitti: Polis getirip 'sizi içeri aldırırız, işkence yapılır' diyerek gözdağı veriliyor

Limak Holding’in yürüttüğü Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşasında çalışan inşaat işçileri eylem yaptı.

Yeni tip Koronavirüs salgını sonrası özlük hakları verilmeden işten çıkarılmaya çalışılan ve haklarını alamayan 500 işçi eylem yaptı. Üç yıldır devam eden inşaatta çalışan işçiler, kendilerine zorla arapça yazılı bir kağıt imzalatıldığını ve buna dayanarak Limak’ın kendilerini kıdem ve ihbar tazminatlarını vermeden işten çıkardığı belirtti.

Yemek ve temizlik şirketi ile anlaşmanın sona erdirildiğini söyleyen işçiler, Limak’ın işçileri aç bırakarak yıldırmaya çalıştığını belirtti. İşçileri özlük haklarını vermeden Türkiye’ye göndermeye çalışan şirkete karşı işçiler bugün greve çıktı.

Eylemin yapıldığı alanda çekilen videoda bir işçinin gözaltına alınmakla tehdit edildiklerini söyleyerek, "Polis getirip gözdağı veriyorlar. Sizi içeri aldırırız, işkence yaparlar diyorlar" dediği duyuluyor.

Kaynak: Sendika.org