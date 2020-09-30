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Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın naaşı Kuveyt'e getirildi

30 Eylül 2020 16:18

ABD'de hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın naaşı Kuveyt'e getirildi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ABD'de tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. es-Sabah'ın naaşı yaklaşık 12 saat süren uçuşun ardından ABD'den Kuveyt'e getirildi. Sabah'ın naaşı, cenaze namazını kılmak için Bilal bin Rabah Camii'ne nakledildi. Korona virüs salgını nedeniyle cenaze törenine Kuveyt'in yeni emiri olan Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah başta olmak üzere es-Sabah'ın akrabaları ve Kuveytli yetkilileri sadece katılacak.

Öte yandan Kuveyt'te Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, bugün ülkenin yeni emiri olarak yemin ederek görevine başladı.

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