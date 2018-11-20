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Kutsal Kase Antakya'da iddiası: Elimizdeki veriler bunu gösteriyor

20 Kasım 2018 15:56

Muğla'nın Milas ilçesinde emlakçılık yapan Tuncer Rıfat Barın, Dan Brown'ın 'Da Vinci Şifresi' kitabıyla gündeme gelen Hz. İsa'nın kutsal kasesinin Antakya'da olduğunu öne sürdü. Barın, "Yaptığımız çalışmalarda, kutsal emanetin ve lahit mezarın, Hatay'ın Antakya ilçesi hudutları dahilinde dağın içinde mağarada olduğunu tespit ettik. Elimizdeki veriler bunu gösteriyor" dedi. Truva Krallığı'na ait, 3 bin 200 yıl toprak altında kalan, 10 bin yıllık hazinenin bulunduğunu öne süren emlakçı Tuncer Rıfat Barın, Hatay'da düzenlediği basın toplantısında, kutsal kaseyle ilgili iddialarda bulundu. Hz. İsa'nın 'Bedenim ve ruhum onun içindedir' dediği kutsal kasenin Antakya sınırlarında olduğunu ileri süren Barın, bu konuda 5 yıldır araştırma yaptığını söyledi. Kasenin, Antakya sınırlarındaki dağın içinde bulunan mağarada orijinal haliyle muhafaza edildiğini ve bu mağaranın yerini tüm koordinatlarıyla bildiğini iddia eden Barın, şunları söyledi: "Yaptığımız çalışmalarda bu kutsal emanetin ve lahit mezarın, Hatay'ın Antakya ilçesi hudutları dahilinde dağın içinde mağarada olduğunu tespit ettik. Elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Bu mağaranın içinde lahit mezar, lahit mezarın kapağının üzerinde kutsal kase ve 3 de insan mezarı. İnsan mezarlarından 1'inin kadın, 2'sinin erkek olduğunu düşünüyoruz. Bunların da zannedersem yani tabi ki 'Yüzde 100' diyemiyoruz, elimizdeki verilere göre, Hz. İsa'nın eşi Meryem ile kendi inananlarından Yusuf, Aramatyalı Yusuf olduğunu düşünüyoruz." Kocaeli 4. Noterliği'ne giderek, beyanını resmileştirmek adına başvurusunu yaptığını kaydeden Barın, daha sonra Antakya 1. Noterliği, Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı'na iadeli taahhütlü postalar gönderip, CİMER'den yazarak, e-mail yollayarak ve dilekçeler yazarak başvurduğunu, son olarak da konunun muhataplarından olan Hatay Valiliği'ne gerekli başvuruyu yaptığını söyledi. * Kutsal Kase: Hristiyanlığa göre, kutsal kase, Hz. İsa'nın son akşam yemeğinde şarap içtiği kadeh.

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