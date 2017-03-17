Kutsal Evcimen ve Sanatçı Kolektifi'nden 'hayır' türküsü: Sana 80 milyon kez!..

Türkiye 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna giderken 'hayır' diyen sanatçıların eserleri gelmeye devam ediyor. Bir 'hayır' da Kutsal Evcimen ve Sanatçı Kolektifi'nden geldi. Kutsal Evcimen ve Sanatçı Kolektifi "Sana hayır, 80 milyon kez hayır" diyerek 'hayır' çağrısı yaptı. Söz ve müziği Cemo Yılmaz’a ait olan klipte, sanatçı İlkay Akkaya, Tolga Sağ, Yılmaz Çelik, Hüseyin Turan, Erdal Güney, Pınar Aydınlar, Nilüfer Sarıtaş, Haluk Tolga İlhan, CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Hilmi Yarayıcı ile yurttaşlar yer aldı. Klipte, Gezi Parkı Direnişi ve direnişte yaşamını yitirenler, KHK’lerle üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler, kadın cinayetleri, Rize’deki Yeşil Yol projesinde direnişiyle gündeme gelen Havva Ana gibi görüntülerden kesitlerin de konulduğu görüldü. İşte o türkü ve klibi...