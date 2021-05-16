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Spor

Kutlama yapan Beşiktaş taraftarından 'A Haber'e: Yalancı A Haber doğru haber yap

Taraftar, "Yalancı A Haber doğru haber yap" dedi

16 Mayıs 2021 12:15

Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanmasının ardından Beşiktaş Çarşı'da kutlama yapan siyah-beyazlı bir taraftar, canlı yayında A Haber'i protesto etti. Taraftar, "Yalancı A Haber doğru haber yap" dedi. 

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, Galatasaray'ın aradaki averaj farkını kapatamamasıyla siyah-beyazlılar şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından siyah-beyazlı taraftarlar ülkenin dört bir yanında sokaklara indi.

Yoğun katılımın olduğu Beşiktaş Çarşı’da da meşalelerle kutlamalar yapıldı.

Siyah-beyazlı taraftarlardan biri Beşiktaş Çarşı'dan canlı yayın yapan A Haber'i "Yalancı A Haber doğru haber yap" sözleriyle protesto etti.

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