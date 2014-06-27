Kütahyalı: Bir CHP'li, 'Atatürk'ü Köşk'e aday göstersen yüzde 30 alır' dedi

Sabah Gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında CHP'li bir milletvekilinin kendisine, "Atatürk’ün kendisini koysan; ancak yüzde 30 alır" dediğini söyledi. TGRT Haber’de katıldığı Konuşacak Çok Şey Var programında Kütahyalı, CHP’li bir milletvekili ile yaptığı dost sohbetinde, kendisine söylenen çarpıcı ifadeyi paylaştı. Kütahyalı, Atatürk’ün partisinin, Atatürkçülerin hiçbir hissiyatını dikkate almadığını savunarak, "İhsanoğlu ismi açıklanınca, CHP’nin içinden çok önemli bir isimle görüştüm ve kendisine ’Yahu, bu aday nereden çıktı’ diye sordum. Bana; ’Atatürkçü bir aday koysan, yüzde 20 oy alır. Atatürk’ün kendisini koysan; ancak yüzde 30 alır. Türkiye’de bunu yapmak zorundayız’ dedi. Türkiye gerçeklerinde, bu çok trajik bir hikaye" ifadelerini kullandı.