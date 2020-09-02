T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kütahya'da 'lahit mezar' bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

02 Eylül 2020 18:21

Kütahya’nın Emet ilçesinde hangi döneme ait olduğu henüz tespit edilemeyen ''Lahit mezar'' bulundu.

Edinilen bilgiye göre ava çıkan İsmail Elmacı isimli vatandaş, Emet Akpınar Mahallesi Makıfça mevkiinde boş bir lahit mezar gördü. Üzeri çalılarla kaplanmış lahit mezarı gören Elmacı, jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde, lahit mezarın bulunduğu mevkiye 100 metre mesafede bir lahit mezar kapağı daha buldular. İçi boş olan lahit mezar, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınırken, Lahit mezarın bölgeden götürülmesi için Kütahya müze yetkililerine haber verildiği bildirildi. 

Lahit mezarın bulunduğu yere kepçe ile taşındığı ve üzerinin çalılarla örtülerek gizlendiği içinin boş olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

kütahyalahitmezarbulunduiçi boş

Diğer Videolar

Elektrik kabloları bomba gibi patladı

‘Kanuni’ sondaj gemisi İstanbul açıklarında

CHP Milletvekili, 10 Numara çekilişinde hile tespit ettiklerini söyledi, videosunu paylaştı

Sitenin otoparkına dökülen boyadan mahallenin kedileri etkilendi

Yerli uçan araba "Tusi" test sürüşlerine başladı

Polis baskınına rağmen okey oynamaya devam ettiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

Metin Uca'dan sert sözler: O adamı rezil edeceğim!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esnaftan, "Neden maske takmıyorsun" diye soran valiye: Canıma yetti, gebermek...

Koronavirüs denetimi sırasında esnafla diyalogu tepki çeken Denizli Valisi özür...

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile ek genelge: Tüm il ve ilçelerde...

Nihal Olçok AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın 7 yıl önceki Gülen...

‘Bu yaz böyle geçti, gelecek yazı bilemem’ demişti, Bekir Coşkun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

Metin Uca'dan sert sözler: O adamı rezil edeceğim!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24