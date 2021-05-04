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Kuşadası'nda sahile ölü köpek balığı vurdu

"Köpekbalığı, gerekli inceleme yapıldıktan sonra gömülecek"

04 Mayıs 2021 10:28

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde 3.7 metre uzunluğunda 'boz camgöz' cinsi bir köpek balığı bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri köpek balığının kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

'Camgöz' cinsi köpek balığının balıkçı ağlarına takıldığı için öldüğünü tahmin ettiklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu tür genellikle derin sulardaki balık sürülerini takip ederek avlandığı için insanlarla pek karşılaşmaz. Ege ve Akdeniz'de yaygın, Karadeniz'de ise çok nadir olarak görülür. Köpekbalıklarında genellikle 5 solungaç yarığı varken boz camgözlerde 6 solungaç yarığı mevcuttur. Köpekbalığı, gerekli inceleme yapıldıktan sonra gömülecek" diye konuştu.

EKODOSD Başkanı Bahattin SürücüAydın'ın Kuşadasısahile ölü köpek balığı vurdu

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