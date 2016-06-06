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Kuşadası Körfezi’ne getirilen uçak böyle batırıldı

06 Haziran 2016 14:34

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Airbus A300 tipi bir uçak dalış turizmi ve deniz canlıları için batırıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Sualtısporları Federasyonu işbirliğiyle yürütülen çalışma neticesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 54 metre uzunluğunda ve 44 metre kanat genişliğindeki Airbus A300 tipi uçak parçalanarak, 5 TIR’la Kuşadası’na getirildi. Sahilde tekrar eski haline getirilen uçak Kuşadası Körfezi’ne indirildi. Uçağın yüzdürülmesi sırasında balıkçı tekneleri ve yatlar da eşlik etti. Kuşadası Körfezi’ne getirilen uçak Ramada Otel ile Suhan 360 Otel açıklarında denize batırıldı.

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Kuşadası Körfezi

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