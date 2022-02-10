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Kuş sürüsü yere çakıldı, onlarca kuş öldü

Yaklaşık 100 kuş ölürken sürüdeki diğer kuşların ise yeniden havalanarak yoluna devam ettiği görüldü

10 Şubat 2022 20:12

Meksika’nın Cuauthemoc şehrinde Sarı Başlı Ardıç cinsi kuş sürüsü yere çakıldı. Sürü içinde bulunan yaklaşık 100 kuş ölürken sürüdeki diğer kuşların ise yeniden havalanarak yoluna devam ettiği görüldü. Sürünün yere çakıldığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. 

Sokakta ve evlerinin önünde onlarca ölü kuşun olduğunu gören bölge sakinleri, olayı polise bildirdi. Yetkililer, olayın nedenini araştırmak için bir zooteknist veterinerden yardım istedi.

Uzmanlar, göçmen kuşların yakınlardaki bir ısıtıcıdan çıkan zehirli gazları soluyarak ya da kondukları elektrik hattında oluşan aşırı yükleme sonucu böyle bir hareket yapmış olabileceklerini belirtti.

Sarı Başlı Ardıç kuşları, yaz aylarını Kanada’nın kuzeyinde geçirirken kış mevsiminde ise Meksika topraklarına göçerler.

Kaynak: İHA

kuşsürü

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