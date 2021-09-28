Kuryenin sokak röportajı gündem oldu: 60 yaş üzeri adamlar yüzünden gençlerin hayatı bitiyor; gençler ölse umurunda değil

Konya'da yapılan bir sokak röportajı sırasında bir motosikletli kuryenin söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Kurye, "60 yaş üzeri adamlar yüzünden gençlerin hayatı bitiyor; gençler ölse umurunda değil" diye konuştu.

Konya'da yapılan bir sokak röportajında bir kuryenin ekonomi hakkında söyledikleri sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Günde 14 saat çalıştığını, çalışmak dışında bir hayatı olmadığını belirten kurye ekonomiden şikayet etti. O sırada çevresindeki bazı insanlar kuryeye tepki gösterdi.

Kuryenin söyledikleri şöyle:

"Ben günde 14 saat çalışıyorum. Yoksa asgari ücret alacağım. Eve gidiyorum uyuyorum. Geliyorum çalışıyorum. Ben bunun için mi geldim dünyaya? Tatile en son 2017'de gittim. Allah belamı versin ki. Ekonomi berbat. Leş gibi. Açız deyince telefonunu çıkar diyorlar. Geçen sene 30 bin liraya bir araba alacaktım, alamadım, arabalar şimdi 80-90 bin lira. Dedem bana nankör, vatan haini diyor. Bunu diyen adamın iki tane hatlı dolmuşu var. Ve bunu çalışarak almış. Şimdi biriktirdiğim parayla hatlı dolmuş alabilir miyim alamaz mıyım? Alım gücü bu işte. 60 yaş üzeri adamlar yüzünden gençlerin hayatı bitiyor. Gençler işsiz, gençler ölse umrunda değil."