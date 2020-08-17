Kuryeden iş arkadaşına tehlikeli şaka; son anda böyle kaçtı

Olay, 14 Mayıs 2020 tarihinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bir kurye firmasına ait olduğu öğrenilen depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kurye depoda çalıştığı sırada iş arkadaşına şaka yapmak istedi ve motosikletin gazına bastı. Motosiklet kontrolsüz şekilde fırladı.

Motosikletin önünde duran başka bir çalışan ani bir refleksle yana doğru kaçarak canını son anda kurtardı. Olayın ardından motosiklet yere düşerek devrildi. Yaşanan bu olay ise iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.