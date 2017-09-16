T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kurye gibi geldi, boşanmak isteyen eşine kurşun yağdırdı!

16 Eylül 2017 17:19

Konya'da motosikletle geldiği fabrikada güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtıp içeriye giren ve muhasebeci olarak çalışan boşanma aşamasında olduğu eşi 25 yaşındaki Saliha Gizem Tatlısert'i tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan 27 yaşındaki Zafer Tatlısert, saklandığı kahvehaneden kaçarken yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Aralarındaki geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve yüzleşmek için işyerine gittiği ileri süren Tatlısert, ifadesinde 'Eşimi çok seviyorum. Onu kıskanıyorum diyerek ağladığı öğrenildi.

ETİKETLER

Kurye gibi geldiboşanmak isteyen eşine kurşun yağdırdı!

Diğer Videolar

Peru'da gaz yüklü tanker patladı: 2 kişi hayatını kaybetti, 50'ye yakın yaralı var

Tehlikedeki Avukatlar Günü'nde Pakistanlı avukatlarla dayanışma eylemine polis müdahalesi

İstanbul Havalimanı’nda karantina odası hazırlandı

İBB Sözcüsü Ongun duyurdu: Altunizade metrobüs istasyonu genişletildi; buradan canlı yapan haber kanallarının bilgisine!

Rusya'da sirkten kaçan filler ortalığı birbirine kattı

Sokak köpeği önce araçları durdurdu, sonra öğrencileri karşıya geçirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24