Kurye gibi geldi, boşanmak isteyen eşine kurşun yağdırdı!

Konya'da motosikletle geldiği fabrikada güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtıp içeriye giren ve muhasebeci olarak çalışan boşanma aşamasında olduğu eşi 25 yaşındaki Saliha Gizem Tatlısert'i tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan 27 yaşındaki Zafer Tatlısert, saklandığı kahvehaneden kaçarken yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Aralarındaki geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve yüzleşmek için işyerine gittiği ileri süren Tatlısert, ifadesinde 'Eşimi çok seviyorum. Onu kıskanıyorum diyerek ağladığı öğrenildi.