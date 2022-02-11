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Kurucuları arasında Tarık Akan, Ayşen Gruda, Cem Karaca gibi sanatçıların bulunduğu BASAD, tahliye ediliyor

Sanatçılar, durumu alkışlarla ve düdük çalarak protesto etti

11 Şubat 2022 16:07

Kurucuları arasında Tarık Akan, Ayşen Gruda, Cem Karaca gibi sanatçıların bulunduğu BASAD, tahliye ediliyor.

İstanbul’da duayen sanatçıların yetiştiği Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nin (BASAD) kullandığı tarihi konak, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tahliye kararı almasının ardından bugün boşaltılıyor.

Çevik Kuvvet'in önlem alarak binaya girişine izin vermediği sanatçılar, derneklerinin eşyalarının kamyonlara yüklenmesini izlerken, bir yandan da durumu alkışlarla ve düdük çalarak protesto etti.

Kaynak: ANKA

basadbakırköyistanbulsanatçı

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