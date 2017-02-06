Kurtulmuş'a, Başbakan'ın 'hayır'cılar ile ilgili sözleri ve 'evet' propagandası yapan imam soruldu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenlendi. Kurtulmuş, "Başbakan Yıldırım'ın PKK ile FETÖ'cülerin 'Hayır' dediğini söylemesi ve bir cami imamının camide 'evet' propagandası yapması"yla ilgili soru üzerine "Türkiye bir Libya, Irak, Suriye olmadıysa sebebi sandığın ortada olmasıdır. Türk halkı darbecileri bile sandıkla indirebilmiştir. Kimisi evet diyecek, kimisi hayır diyecek. Bu bir parti seçimi değildir, burada farklı partiler evet etrafında kanaat belirtiyor. Hayırda da aynı şekilde. Kimse demokratik bir yarış olacaktır, millet ne derse başımızın gözümüzün üzerinedir. Pozitif bir kampanya yürütüyoruz" sözleriyle yanıtladı.