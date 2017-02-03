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Kurtulmuş: Yeni yönetim sistemi terörle mücadele gücümüzü artıracak!

03 Şubat 2017 17:59

Bir dizi ziyaret, inceleme ve açılışlara katılmak üzere Ordu’ya gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliğini ziyaret etti. Daha sonra Koordinasyon Kurulu toplantısının yapıldığı salona geçen Kurtulmuş, burada ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerine hitap etti. Kurtulmuş, referandumda sandıktan önemli bir sonuç çıkacağını belirterek, “ Referandumdan sonra ortaya çıkacak olan yeni yönetim sistemiyle birlikte terör belasını, Allah’ın izniyle bütünüyle bertaraf edeceğiz ve bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz” dedi.

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