90'lı yıllara damga vurmuş rock grubu Nirvana'nın efsanevi solisti Kurt Cobain'in hayatını anlatan Kurt Cobain: Montage of Heck belgeselinin fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını kızı Frances Bean Cobain’in üstlendiği, Courtney Love ve Krist Novoselic başta olmak üzere Cobain’in dehasına tanıklık etmiş insanların röportajlarıyla süslü belgeselde büyük sürprizler de mevcut. Bir The Beatles cover’ı ve daha evvelden yayınlanmamış 12 dakikalık akustik bir şarkının yer aldığı belgesel, 4 Mayıs’ta HBO’da yayınlanacak.