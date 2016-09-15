Kurşun, özel halk otobüsü şoförünü teğet geçti!

İstanbul Sancaktepe'de 2 gün önce özel halk otobüsüne yapılan silahlı saldırının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, özel halk otobüsü şoförü Ferdi Ok seyir halindeyken otomobil sürücüsüyle tartışıyor. Bu sırada sürücü otobüse ateş açıyor. Otobüs camından giren mermi Ferdi Ok'un başını teğet geçiyor. Kırılan camlar nedeniyle şoför hafif şekilde yaralanıyor. Bu anlarda yolcular da panik yaşıyor. Olay 2 gün önce Sancaktepe Atatürk Caddesi Yenidoğan istikametinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Yenidoğan seferini yapan içinde yolcuların bulunduğu 19S numaralı Özel Halk Otobüsü'nün sürücüsü Ferdi Ok, Çekmeköy'de trafikte bir otomobilin sürücüsü ile tartıştı. Otomobil sürücüsü, otobüsü Sancaktepe'ye kadar takip ederek, Yenidoğan istikametine seyir halinde olan otobüsün sürücü bölümüne tabanca ile iki el ateş etti. Kurşunlardan birisi sürücü penceresine diğeri ise sol ön çamurluğa isabet etti.