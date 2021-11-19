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Akaryakıt fiyatlarına zam geldi, Ankara'da benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi

19 Kasım 2021 20:46

Kurdaki artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
 
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi.
 
Sputnik Türkiye'den Osman Nuri Cerit'in haberine göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8.20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8.72 lira olacak.
 
Benzinin litresi İstanbul'da 8.15 liradan 8.67 liraya, İzmir'de 8.22 liradan 8.74 liraya çıkacak. Ankara'da ortalama 8.27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8.77 lira olacak.
 
Motorinin litresi İstanbul'da 8.21 liradan8,71 liraya, İzmir'de 8.29 liradan 8.79 liraya çıkacak. LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6.90 liradan 7.35 liraya ve İzmir'de 6.78 liradan 7.23 liraya yükselecek.
 
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
 
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
 
TIKLAYIN - Benzin, motorin ve otogaza zam geldi
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