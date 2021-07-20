Kurban Bayramı manzaraları; yaralanan kasaplar soluğu hastanede aldı

Kurban Bayramının 1. gününde kurban kesmek isteyen kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince soluğu hastanede aldı.

Farklı kentlerde, bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan kasaplar hastanelere yakınları tarafından ve ambulanslarla getirildi. Bazı vatandaşlar ise kaçan kurbanlıklarını yakalamak isterken kurbanlıkların kendilerini sürüklemesi sonucu yaralandı.

Bayramın ilk gününde kendilerini yaralayarak hastaneye gelen vatandaşlar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.