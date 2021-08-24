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Kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde rekolte kaybı bekleniyor

24 Ağustos 2021 12:56

Geçen yıl son 91 yılın en kurak dönemini yaşayan bu yıl da kuraklıkla boğuşan Türkiye’nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayan Edirne’de, nehirler dibi gördü tarlalar susuz kaldı. Hasadı yaklaşan ayçiçeğini kuraklık vurdu.

Edirne’de son yıllarda etkili olan kuraklık devam ediyor. Geçen yıl son 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Edirne’de, bu yıl da beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Yağışların etkili olmaması hava sıcaklıklarının ise etkili olması Tunca ve Meriç Nehirlerinde su seviyelerinde düşüşe sebep oldu. Yaşanan kuraklıkla birlikte kum adacıklarının ortaya çıktığı nehirlerde su seviyesi adeta dibi gördü.

Yarı oranında rekolte kaybı bekleniyor

Yaşanan kuraklık ayçiçeğinin gelişimini de olumsuz etkiledi. Kendi imkanlarıyla tarlalarını sulamaya çalıştıklarını söyleyen ayçiçeği üreticileri, nehirlerden faydalanamayınca tarlalarının susuz kaldığını ifade etti. Önümüzdeki günlerde hasadına başlanacak olan ayçiçeğinde rekolte kaybı beklediklerini vurgulayan üreticiler endişeli olduklarını söyledi.

Nehirler dibi gördü, çiftçi çareyi artezyende buldu

Edirne’de son iki senedir yağışların ciddi oranda azaldığını söyleyen ayçiçeği üreticisi Hüsamettin Batkın, çareyi artezyen sulamasıyla bulduklarını açıkladı. Ayçiçeğinde bu yıl yarı yarı rekolte kaybı beklediklerini anlatan Batkın, kuraklıktan dolayı istenilen rekolteyi bulamayacaklarını belirtti. Eşi Nermin Batkın da, yağışların olmaması sebebiyle ayçiçeklerinin kurumaya başladığını ifade etti. Bir başka ayçiçeği üreticisi Hüsamettin Dişliler de, kuraklık olmasaydı eski verimleri yakalayacaklarına inandığını söyledi.

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