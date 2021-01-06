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Kuraklık çiftçiyi vurdu, tarlalar betona döndü

06 Ocak 2021 11:46

Tokat’ta yağmur ve kar yağmaması nedeni ile kuruyarak sertleşen toprağı işleyemeyen çiftçiler zor günler geçiriyor.

Tarım ve hayvancılık başlıca gelir kaynağı olan Tokat’ta, çiftçiler son yılların en kurak dönemini yaşıyor. Yağmur ve kar yağmaması nedeni ile toprağın kuraklıktan sertleşmesi çiftçinin işini zorlaştırıyor. Tarlasını sürerek tohum ekmek, fidan dikmek isteyen çiftçiler beton gibi olan toprağı işleyemiyor. Kazma, kürek yardımı ile zorla toprağı eşen çiftçiler fidan dikmeye çalışıyor. Tarlasını süremeyen, fidan dikemeyenler ise yağışların gelmesini bekliyor.

"Su olmayan yerde hayat olmaz"

Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde çiftçilik yapan Mehmet Günder (73), ilk defa bu derece kuraklıkla karşılaştığını ifade ederek, “Her şey yağışa bağlı. Su olmayan yerde hayat olmaz. Rabbimden ümit kesilmez, inşallah yağış verir bekliyoruz. Toprak yaş olacak, tav olacak ki tohum ekilsin. Bu sene fidan alan vatandaş toprağı kendi eliyle kazamıyor, kepçeyle yaptırabiliyor, kepçeyle yerini eştirip öyle fidanını dikebiliyor" dedi. Çiftçi Şehri Tuna ise toprağın kuruyarak sertleşmesi sonucu fidan dikemediğini belirterek, “Çiftçi çok zor durumda bilmiyorum ne olacak Rabbim sonumuzu hayır etsin" diye konuştu.

“Aktarma suyla değirmen döndürüyoruz"

Güryıldız Beldesinde çiftçilik yapan Dursun Mutlu ise, “Aktarma suyla değirmen döndürüyoruz. Bu yaşıma kadar böyle kuraklık görmedim. Hiçbir şey ekemedim, tarlalarım sürülecek duruyor. İnşallah yağar, Rabbimden ümit kesilmez” ifadelerini kullandı. 68 yaşında tarlasında çalışan Belgiz Tuna ise yaşadıkları endişe verici duruma değinerek sözlerine şöyle devam etti:

"6 aydır yağmur kar bekliyoruz, yağmur yok, kar yok. Kiraz, mahlep fidanı aldık ama kuraklıktan dolayı dikemiyoruz. Toprak çok sert bel batmıyor, yağmur bekliyoruz”

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