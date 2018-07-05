Kur farkı arttı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Bulgaristan para birimi Leva'nın Türk parasına göre artış göstermesi sınır komşusu Edirne'de ticareti hareketlendirdi. Bir Bulgar levası 2 lira 80 kuruş olduğu kentte hafta sonu otobüslerle kente gelen Bulgarlar, temizlik ürünlerinden mobilyaya, gıdadan tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede alışveriş yapmaya başlayınca, Edirne esnafının yüzü güldürdü. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgaristan'dan gelen turistlerin kişi başı 50 ile 100 Euro arasında alışveriş yaptığını söyledi. Bulgaristan para birimi Leva'nın, Türk parasına göre değer kazanması Edirne'de ekonomiyi hareketlendirdi. Bir Bulgar Leva'sının 2 lira 80 kuruş, 1 Euro'nun ise 4 lira 50 kuruş olması nedeniyle Bulgaristan'dan gelen turistler neredeyse tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılamaya başladı. Önceleri sadece temizlik malzemesi satın alan Bulgarlar, şimdiler kur farkının artmasıyla ürün sepetlerini genişletti. Bulgar turistlerin gözde alışveriş yerleriyse cuma günü kurulan halk pazarı ve kentin en büyük AVM'leri oldu. Sabah erken saatlerde Edirne'ye otobüslerle gelen Bulgarlar, gün boyu kentte gezip, alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerinde yeniden ülkelerine dönüyor. Özel araçlarıyla gelenler ise özellikle Bostanpazarı Mahallesi'nde kurulu olan ve temizlik ürünleri satan dükkanlardan ve halk pazarlarında alışveriş yapıyor. Bulgar gümrükler, her gün gelenler için 20 Euro ile ayda 1 kez gelenler için 260 Euro'nun altındaki alışverişlerde ayrıca vergi almıyor. Bunu avantaja çeviren Bulgar turistler kentte tekstil ürünlerinden, mobilyaya kadar alışveriş yapıyor.