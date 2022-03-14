Kur'an'la 'evlendirilen' kadın | "Tek yaptığım kendime yeni bir elbise almaktı"

Pakistan'ın Sind kentinde bir kadın ailesi tarafından Kur'an'la 'evlendirildi.' 'Moomal' takma ismiyle DW Türkçe'ye konuşan kadın, "Dışarda ne olduğunu bile bilmiyoruz. Başka kadınlar bizim evimize gelseler de biz onları görmek için dışarı çıkmayız" diyor.



Ülkede yasal olmayan aynı zamanda İslam hukukuna da aykırı olan bu uygulamayı yorumlayan sosyal hizmetler uzamanı Shazia Abbasi, ailenin erkek üyelerinin, evlenen kadınlara mülkünden pay vermemek için böyle bir şeye başvurduğunu söylüyor.

Ailesi tarafından Kur'an'la 'evlendirilen' kadın ise "Tek yaptığım kendime yeni bir elbise almaktı. Sonra babam elime Kur'an'ı verdi ve 'seni Kur'an'la evlendiriyoruz' dedi" diye konuştu.

Pakistan'da aileleri tarafından 'Babi' veya 'Siti' olarak bilinen ve Kur'an ile evlendirilme anlamına gelen uygulamaya tabi tutulan kadınlar, hayatlarının geri kalanını evde geçirmek zorunda kalıyorlar.



Yetkililerin kurbanları tespit etmesi zor olsa da 2007 verilerine göre Sind kentinde bu şekilde yaşayan binlerce kadın bulunuyor.