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Kumsalda yetişen bu çiçeği koparmanın cezası 75 bin TL

01 Ağustos 2020 08:58

 Karadeniz sahilleri, endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan likya kum zambaklarıyla süslendi. Önceki yıllara göre giderek azalan kum zambakları, bilinçsiz sahil kullanımı ve kökleyip götürenler yüzünden yok oluyor.

 Çiçeği koparmanın cezası ise 75 bin lira. 

Likya kum zambağı sahillerdeki yapılaşma, bilinçsiz sahil kullanımları, şezlong ve benzeri yapılarla sahillerin doldurulması, çadırcılar gibi nedenlerle yok olma tehlikesi yaşıyor. Bazı vatandaşlar ise sahillerde gördükleri kum zambaklarını kökleyip evlerinin bahçesine götürüyor. 

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "Çevre Kanunu'nun ilgili maddesince biyoçeşitliliği tahrip etmekten büyük bir idari cezası yaptırımı var. Bu senenin güncellenmiş fiyatı ile yaklaşık 73 bin lira gibi bir para cezası var. Bunun için bu bitkilere vatandaşlarımızın zarar vermemesi, tahrip etmemesi için ben bu vesileyle tekrar uyarmak istiyorum" diye konuşarak çiçeğin önemini ve korumak için alınan önlemleri anlattı. 

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