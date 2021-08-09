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Kumluca’da kadın cinayeti: Ali Alataş eski eşi ve annesini öldürdü

09 Ağustos 2021 11:25

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ali Alataş, eski eşi Gülcan Kılınç ve Kılınç'ın annesi Gülizar Kılınç'ı tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı saat 03.45'te Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarında bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı. Alataş, uzun süreden beri eski takip ettiği eski eşi Gülcan Kılınç ve eşinin annesinin oturduğu apartmana geldi. Eve nasıl girdiği henüz bilinmeyen Ali Alataş, eski eşi Gülcan Kılınç ve kaynanası Gülizar Kılınç'ı başından tabanca ile vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaçan Ali Alataş ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Ali AlataşGülcan KılınçGülizar Kılınçkadın cinayetleriKumluca

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