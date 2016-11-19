Kumkapı'daki geri gönderme merkezinden 50 sığınmacı böyle firar etti

İstanbul Kumkapı'daki geri gönderme merkezinde eşyalarını yakarak yangın çıkaran 50 yabancı kapıları kırarak firar etti.Eşyaları ateşe verenlere polis müdahale etti. Ancak ilk müdahale yetersiz kalınca olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı kıran çok sayıda yabancı uyruklu koşarak kaçtı. Polis kaçanların arkasından havaya ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri içeri girdi. Polisin önlemi devam ediyor.