T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kümesteki hayvanlarına saldıran köpeği tüfekle vuran kişi, gözaltına alındı

Kanlar içinde kalan köpek ise hayvan hastanesine götürüldü

21 Şubat 2022 22:04

Bolu’da kümesteki tavuk ve hindilerine saldıran sokak köpeğini tüfekle yaralayan şahıs gözaltına alındı. Kanlar içinde kalan köpek ise hayvan hastanesine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta yaşayan A.A. (55), kümesteki tavuk ve hindilerine sokak köpeğinin saldırdığını gördü. Kümese giden A.A., birer hindi ve tavuğun eksik olduğunu fark edince evine giderek av tüfeğini aldı. A.A., av tüfeğiyle ateş ettiği sokak köpeğini yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi.

Yaralanan köpek tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. A.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

bolugözaltıköpek

Diğer Videolar

Adana'da hırsızların demirlerini çaldığı yüksek gerilim hattı direği devrildi

Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor; 7.0'ın üzerinde bir deprem ile sınanacak

Yamaç paraşütü kapanan iki pilot 200 metreden denize indi

İlahiyatçı Fatih Çıtlak’ın sahur programında yaptığı gaf viral oldu

Havai fişekler kahvehaneye düştü, panik anları kamerada

CHP'li Tanrıkulu, cezaevinde işkence iddiasını Meclis'e taşıdı; "Çürüttünüz, gerçekten çürüttünüz Türkiye'yi de"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24