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Küme düşen Schalke'nin taraftarları futbolcuları kovaladı!

Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala küme düşünce...

21 Nisan 2021 14:41

Almanya Bundesliga'da Bielefeld'e 1-0 yenilen Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala küme düştü. Bunun üzerine Mavi-Beyazlı takımın taraftarları tesisleri bastı ve oyunculara saldırdı. Öfkeli grubu sakinleştiremeyen oyuncular da canlarını kurtarmak için kaçtı. Polis kargaşa büyümeden müdahale etti, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Haberler.com'da yer alan habere göre, Bundesliga'da bu sezon küme düşen ilk takım Schalke 04 oldu. Ligin 30. haftasında deplasmanda Bielefeld'e 1-0 yenilen Mavi-Beyazlılar, bitime 4 hafta kala alt kümeye düştü. Maçın ardından takım oyuncuları tesislere döndü. Schalke'li taraftarlar tesisi basarak oyunculara saldırdı. Bunun üzerine oyuncular kaçtı.

600 kişi otobüsü bekledi

600 kadar taraftar, tesislere dönen takım otobüsünü bekledi. Otobüsün gelmesiyle taraftarlar yumurtalar ve taşlarla saldırdı. Oyuncular sakinleştirmek isteyince bu ters tepti. Bazı futbolcular çareyi koşarak kaçmakla buldu. Polis olay büyümeden müdahale etti, oyuncularda yaralanma olduğu bilgisi paylaşıldı.

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