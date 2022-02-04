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Kumarın bir hastalık olduğunu söyledi, loto kulübünü ateşe verdi

04 Şubat 2022 10:00

Kazakistan’ın Mangistau bölgesinde bir kişi, kumarın bir hastalık olduğunu belirterek, kumar oynanan bir loto kulübünü ateşe verdi.

Kazakistan’ın batısındaki Mangistau bölgesindeki Beyneu ilçesinde bir kişi, loto kulübünü ateşe verdi. Loto kulübünü ateşe veren şahıs, kulüpteki oyunların insanları özellikle de gençleri cezbettiğini ve kumarın bir hastalık olduğunu ifade etti. Görevlilerden binayı terk etmelerini isteyen şahıs, kimseye zarar vermek istemediğini belirterek, kulübü ateşe verdi.

Mangistau Polis Departmanı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00 sularında loto kulübünde yangın ihbarı geldiği belirtilerek, “Olay yerine giden polis ekibi bir adamı gözaltına aldı. 36 yaşındaki adam suçunu itiraf etti” denildi.

Gözaltına alınan şahsın kulübü ateşe verdiği anları kayıt altına alarak, sosyal medyada paylaştığı ifade edildi. Şahıs, hakkında ceza kanunun “kasıtlı imha veya başkasının mülküne zarar verme” maddesi gereğince soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

KazakistanMangistauBeyneukumarloto kulübüPolis

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