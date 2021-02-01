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Kumar operasyonunda yakalandı, 'Ailecek derbi maçını izliyoruz' dedi

11 şüpheliye toplamda 47 bin 300 TL para cezası uygulandı

01 Şubat 2021 11:10

Bursa'da kısıtlamayı delerek bir kıraathanede kumar oynayan şüphelilere, polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 47 bin 300 TL para cezasının kesildiği operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, "Beşiktaş-Trabzonspor maçını izliyorduk, maalesef yenildik, burası aile kıraathanesi" dedi.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına ve pandemi genelgesine uymayan bir kıraathanede, kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, camları siyah perdeler ile kapatılan kıraathanenin çevresini ablukaya aldı. Kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler, içeri girdiklerinde 11 şüphelinin kumar oynadığını gördü.

11 şüpheliye, 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması'na Uymamak' ve 'Kumar Oynamak' suçlarından toplamda 47 bin 300 TL para cezası uygulanırken, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir şüpheli, gazetecilere "Beşiktaş-Trabzonspor maçını izliyorduk, maalesef yenildik. Bize kısıtlama yok, ailecek toplandık maç izledik burası aile kıraathanesi" dedi.

Kaynak: İHA

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