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Kumar baskınında polisten kaçtılar, arkadaşlarını içeride kilitli unuttular: "Canımız sıkkın, moralimiz bozuk"

”Evde de 3 kişi beraber oturuyoruz burada da 3 kişi oturuyoruz"

24 Nisan 2021 10:53

İstanbul, Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir kahvehanede kumar oynayan kişilere polis ekipleri baskın düzenledi. Polis baskınından kaçmaya çalışan şüpheliler, kaçtıkları sırada bir arkadaşını içeride kilitli unuttu.

Polis ekiplerine yakalananlar ise kendini “Canımız sıkkın, moralimiz bozuk. Benim hastalığımı konuşuyorduk” diyerek savundu. 

Polis ekiplerini mekanda sadece oturduklarını ikna etmeye çalışan şahıs, ”Evde de 3 kişi beraber oturuyoruz burada da 3 kişi oturuyoruz. Komiserim yanlış anlamayın sokağa çıkma kısıtlaması var ama içerideydik. Canımız sıkıldı” sözleriyle pes dedirtti.

Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri, 6 kişiye Koronavirüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 19 bin 80 TL para cezası kesti.

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