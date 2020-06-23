Kuluçkaya bıraktığı yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana’nın Kozan ilçesinde Hint horozu ırkından olan ve 15 gün önce yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor.

Kozan’ın Tufanlı Mahallesinde 35 yıldır hobi olarak horoz ve tavuk besleyen Ertuğrul Çapar, ilk kez 4 ayaklı bir civciv ile karşılaştığını söyledi. Çapar, "Bu civcivin iki ayağı daha var. Toplam dört ayağı var. Daha önce hiç denk gelmedi. Daha önce bir kere tavuk, horoz olmuştu. Tavuğun horoz tüyleri çıkmıştı ve ötmeye başlamıştı. Karşılaştığım bir gariplik de o olmuştu. Birde bunu gördüm. Yumurtadan çıkalı 15 gün oldu. Ben kümeste kafa yapısı havada gidiyordu, baktım arkasında iki ayak daha var. Sağlığı da yerinde. Yaşayacağını sanmıyorum" dedi.