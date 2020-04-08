Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'lı kamu spotu: “Zaman okudukça iyileşir”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Kütüphane Haftası’ vesilesiyle “Zaman okudukça iyileşir” sloganıyla, ünlü oyuncular Haluk Bilginer ve Demet Akbağ’ın yer aldığı, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış Uykusu' filminden bir sahnenin kullanıldığı bir kamu spotu hazırladı.

‘Kütüphane Haftası’ vesilesi ile kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotunda 2019 yılında Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Haluk Bilginer ve oyuncu Demet Akbağ kamera karşısına geçti. Evinin odasında kitaplarıyla birlikte kendine bir dünya oluşturduğunu ifade eden Bilginer’in oynadığı karakter, “Valla ben, evim, odam, kitaplarım neredeyse kendimi orada hissederim ve başka bir yere de ihtiyaç duymam. Bu insanın kendine bir dünya yaratabilme yeteneğiyle ilgili bir şey” ifadelerini kullanırken, Akbağ ise dış ses olarak, “Kitaplar iç dünyamızı yepyeni renklerle, fikirlerle doldurur. Dış dünya silikleşir. Zaman okudukça iyileşir. Basılı ya da elektronik tüm kitaplarımız ve biz şimdilik evdeyiz. Çok yakında kitaplarla bu kez binlerce kütüphanemizde tekrar bir araya geleceğiz” mesajını verdi.

İlgili kamu spotu, www.rtuk.gov.tr’ internet adresinde yer alan ‘Spot Filmler-Kamu Spotu’ bölümüne de eklendi.