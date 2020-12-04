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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi

04 Aralık 2020 14:54

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CVK Park Bosphorus Otel'de müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan proje planladıklarını belirtti.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Yaptığımız görüşmeye istinaden pandemi döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık. 11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık'a kadar başvuruları bu ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz ve bu tamamlanan projeler 30 Aralık'a kadar bakanlığımıza iletilecek. Ocak ayı itibariyle de projede yer alan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız."

Ersoy, proje kapsamında kişi başına 1.000 lira ödeme yapacaklarını belirterek, sözlerini, "İlk etapta düşündüğümüz, öngördüğümüz toplamda 20, 30 milyon civarında bir proje bedeli olacak diye tahmin ediyoruz. Bugünden itibaren 11 Aralık'a kadar projenin tüm detaylarını netleştirip Yunus Emre Enstitümüzün web sitesinde açıklayacağız. Bundan sonra da bu projeye katılmak isteyen, gelire ihtiyaç duyan sanatçılarımızın bu siteden gelişmeleri takip etmesini istiyoruz." diye tamamladı.

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