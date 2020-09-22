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Kulağından canlı sinek çıktı: Garip sesler geliyordu

"Kulağımda canlı sinek görünce şoke oldum"

22 Eylül 2020 12:53

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Poyraz Mahallesi’nde 66 yaşındaki Recep Korkmaz’ın kulağından canlı sinek çıkarıldı. Korkmaz yaptığı açıklamada "Kulağımın içinden garip sesler gelmeye başladı. Bu sesten dolayı sabaha kadar uyuyamadım." dedi.

"Kulağımda canlı sinek görünce şoke oldum"

İncir toplamak için evinin bahçesinde bulunan ağaca çıktığını belirten Korkmaz, “Saat 16.00 sıralarında incir toplamak için bahçemizde bulunan incir ağacına çıktım. İncir toplarken bir vızıltı sesi duydum ve elimi kulağıma götürdüm. Elime bir şey gelmeyince incir toplamaya devam ettim ve daha sonra eve gittim. Eve gittikten bire süre sonra kulağımın içinden garip sesler gelmeye başladı. Bu sesten dolayı sabaha kadar uyuyamadım. Sabah olunca mahalledeki bir akrabam 'Sen bir doktora git. Kulağının içine böcek veya başka bir şey girmiş olabilir. İhmal etme' dedi. Hemen Salihli’ye gelerek özel bir hastaneden randevu aldım. Muayene esnasında karşımdaki ekrandan kulağımın içinde canlı bir sinek olduğunu gördüm ve adeta şok geçirdim. Allah’a şükür sinek çıkınca rahatladım” diye konuştu.

Korkmaz’ın kulağındaki sineği canlı bir şekilde çıkaran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Muhammet Yeniay ise “Recep Korkmaz adlı hastamız muayene olmaya geldiğinde sol kulağından pır pır şeklinde bir ses geldiğini söyledi. Bunun üzerinde hastamızın kulağında yabancı bir cisim olduğundan şüphelendik ve hemen gerekli muayenesini yaptık. Kulak içine kamera ile girdiğimizde sineği fark ettik ve kulağındaki sineği çıkarttık. Şu anda kulak zarı gayet güzel. İşitmesi ile ilgili de herhangi bir sorunu yok. Daha öncede buna benzer vakalarla karşılaşmıştım. Ancak ilk kez kulak içinde bir canlı sinekle karşılaştık" şeklinde konuştu.

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