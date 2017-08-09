Kükürtlü ve sodalı suya girip hem şifa arıyor hem de serinliyorlar

Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki şifalı olduğu söylenen kükürtlü ve sodalı suyun doğduğu su kaynakları her yıl hem bölge halkı hem de yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Sıcaklığı 12- 13 derece olan suya girenler yaz sıcağından kurtulurken, çeşitli hastalıklar için de şifa arıyor. Demre'nin Kekova'ya açılan penceresi Çayağzı Limanı yolunun sağında ve solunda buz gibi, kükürtlü ve sodalı sular fışkırıyor. Sağ tarafta fışkıran kaynak küçük bir çay oluşturuyor. İki kaynağın da yaz aylarında sıcaklığı 12- 13 derece. Sıcaktan bunalan Demreliler ve ilçeye tatile gelenler bu soğuk su kaynaklarına akın ediyor. İki kaynağın dört noktasında suya giriliyor. İki kaynak da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Demre Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenerek havuzlar ve suya girecek bölümler oluşturuldu.