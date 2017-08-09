T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kükürtlü ve sodalı suya girip hem şifa arıyor hem de serinliyorlar

09 Ağustos 2017 18:33

Antalya'nın Demre İlçesi'ndeki şifalı olduğu söylenen kükürtlü ve sodalı suyun doğduğu su kaynakları her yıl hem bölge halkı hem de yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Sıcaklığı 12- 13 derece olan suya girenler yaz sıcağından kurtulurken, çeşitli hastalıklar için de şifa arıyor. Demre'nin Kekova'ya açılan penceresi Çayağzı Limanı yolunun sağında ve solunda buz gibi, kükürtlü ve sodalı sular fışkırıyor. Sağ tarafta fışkıran kaynak küçük bir çay oluşturuyor. İki kaynağın da yaz aylarında sıcaklığı 12- 13 derece. Sıcaktan bunalan Demreliler ve ilçeye tatile gelenler bu soğuk su kaynaklarına akın ediyor. İki kaynağın dört noktasında suya giriliyor. İki kaynak da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Demre Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenerek havuzlar ve suya girecek bölümler oluşturuldu.

ETİKETLER

kükürtlü sukükürt ve sodalı susodalı sudemre kekovaşifalı su

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ocak 2020

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama tabanını da dönüştürmeli

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de hâlâ gözaltında

Gülistan Doku 18 gündür kayıp | Annesi feryat etti; "Kızımın bulunması için herkesten yardım istiyorum" dedi

TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24