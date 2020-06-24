Kudüs Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın tabelasını söktü

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, İsrail polisi eşliğinde bu sabah TİKA tarafından yapılan Mescid-i Aksa’nın yanındaki Yusufiye mezarlığında bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tabelasını söktü.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, İsrail polisi eşliğinde bu sabah TİKA tarafından yapılan Mescid-i Aksa’nın yanındaki Yusufiye mezarlığının tabelalarını söktü. Belediye ve polis ekipleri, TİKA tabelalarını balyoz ve matkapla söktü. İslami vakıf yetkilileri İsrail Belediyesi'nin konuyla ilgili kendilerine bilgi vermediğini bildirdi. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın yanındaki Yusufiye Mezarlığının bakım ve onarımı 2010 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından yapılmıştı.