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Kudüs Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın tabelasını söktü

24 Haziran 2020 14:10

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, İsrail polisi eşliğinde bu sabah TİKA tarafından yapılan Mescid-i Aksa’nın yanındaki Yusufiye mezarlığında bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tabelasını söktü. 

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, İsrail polisi eşliğinde bu sabah TİKA tarafından yapılan Mescid-i Aksa’nın yanındaki Yusufiye mezarlığının tabelalarını söktü. Belediye ve polis ekipleri, TİKA tabelalarını balyoz ve matkapla söktü. İslami vakıf yetkilileri İsrail Belediyesi'nin konuyla ilgili kendilerine bilgi vermediğini bildirdi. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın yanındaki Yusufiye Mezarlığının bakım ve onarımı 2010 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından yapılmıştı.

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