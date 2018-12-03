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Kuddusi Okkır'ın eşi: Geç gelen adalet, adalet midir?

03 Aralık 2018 14:06

Ergenekon davasında duruşma savcısı, cuma günü 235 sanık hakkında, esasa yönelik mütalaasını açıkladı. 648 sayfalık mütalaada "'Ergenekon adlı bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir' kanaati oluşmuştur" denildi. Yargılama sürecinde yaşamını yitiren ve 'Ergnekon'un kasası' olduğu iddia edilen Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır, mütalaaya ilişkin "Eşimi kaybedeli 10 yıl oldu, dava 11'inci yılında çökmüş. Geç gelen adalet, adalet midir? Bu davaya sebep olanlar, hiç mi ortaya çıkmayacak? Bunlara sebep olanlar, hiç mi yargılanmayacak? Adalet karşısında hiç mi hesap vermeyecekler? O vicdanlar, nasıl temizlenecek?" dedi.

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