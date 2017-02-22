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Küçükçekmece'deki doğalgaz patlaması kamerada

22 Şubat 2017 18:43

İstanbul Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi'ndeki pastanede önceki gün meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması sırasında hemen karşısında bulunan markette yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, patlamayla birlikte müşterilerin de bulunduğu markette ürünler dışarı fırlıyor. Yerlerinden sökülen cam dolap kapakları ile reyonlar müşterilerin üzerine devriliyor. Bir anda marketi toz bulutu kaplıyor. Markettekiler can havliyle kendini dışarı atıyor. Patlamadan saniyeler sonra da çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu görülüyor. Patlama sırasında yaşadıklarını anlatan market sahibi Fuat Uzen, "Panik ve korku içindeydik. Bomba atıldığını düşündüm. İmdat sesleri geldi, yaralıların yardımına koştuk. Enkaz altına kalan kişiyi kurtardık. Çevredeki birçok iş yerinde de maddi hasar oluştu" dedi.

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