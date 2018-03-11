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Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

11 Mart 2018 14:24

Küçükçekmece'de akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, durdurmak istediği Uber aracının sürücüsü durmayınca arkasından ateş açtı. Saldırı sonrası minibüse 4 kurşun isabet ederken, yolcu olmayan araçta sürücü yara almadan kurtuldu. Olay Küçükçekmece'de akşam saat 18:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre isminin Yunus Emre olduğu öğrenilen Uber sürücüsü, kullandığı 34 YJ 1389 plakalı minibüsü ile müşteri beklemek için Halkalı istikametine hareket etti. Sürücücü Kanarya Mahallesi'nden geçerken, bir anda kimliği belirsiz bir kişi aracı durdurmak istedi. Sürücü durmayıp yoluna devam edince, şüpheli minibüse arkadan ateş açtı. Sürücü bir anda panikleyerek Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne giderek aracının kurşunlandığını söyledi. Polis ekipleri de sürücüyü ifadesini almak üzere Kanarya Polis Merkezi'ne götürdü. Bu sırada da polis ekipleri saldırıya uğrayan minibüs üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri yaptığı inceleme sonucunda minibüsün arka bagaj kapağında 3, araç içindeki koltukta da bir mermi girişi tespit etti. Polis ekipleri sürücüden aldığı bilgiler doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırıdan yara almadan kurtulan sürücü daha sonra polis merkezinden ayrıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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