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Küçükçekmece’de istinat duvarı çöken bina tahliye edildi

28 Ocak 2021 13:21

İstanbul Küçükçekmece’de dün akşam yoğun yağış nedeniyle istinat duvarı çöken 3 katlı bina tahliye edildi. Çökme riskinin devam ettiği öğrenildi.

Küçükçekmece Leylak Sokak üzerinde dün akşam 3 katlı bir binanın bahçe katındaki istinat duvarı yoğun yağış nedeniyle çökmüştü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, zabıta ekipleri dünden itibaren binada ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çökme riskinin devam etmesi sonucu apartman tahliye edildi. Küçükçekmece Belediyesi’ne İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler binada incelemelerde bulunuyor.

"Çok kayma var"

Evlerine giremediklerini ifade eden Hanife Yumuşak, “Herkes evinde oturuyordu arka tarafta bir gümbürtü koptu bir baktık toprak kaymış önce az bir bölüm koptu ondan sonra arkadaşlarla konuşurken bir kısmı daha çöktü. Çok kayma var ekipler incelemelerde bulunuyor" dedi.

"Geceyi herkes sokakta geçirdi"

Daha büyük bir olay olmadığı için sevinçli olduklarını belirten Zeynep Karakaş, “En üst katta oturuyorum. Arka tarafa bakıyor evim. Akşam bir gürültü geldi, o gürültüyle beraber dışarı çıktık. İhbarda bulunurken binanın istinat duvarının kaydığını gördüm. Dün geceyi herkes sokakta geçirdi. Şu an binaya girişler yasak çok şükür can kaybı olmadı en büyük umudumuz bu oldu” diye konuştu.

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