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Küçükçekmece'de bir kişi seyir halindeki İETT otobüsünden düştü

Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın şoförden şikâyetçi oldu

26 Ağustos 2021 10:55

Küçükçekmece’de, kapısı açık seyir halindeki otobüsten inmeye çalışan bir kişi yola düştü. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın şoförden şikâyetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Küçükçekmece Cennet Mahallesinde, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeytinburnu arasında sefer yapan 89A numaralı İETT otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu yönüne giden E.A. idaresindeki 89A numaralı otobüs durağa yaklaştığı sırada kapısını açtı. Bu sırada durakta inecek olan Ş.A, isimli kadın ise kapıyı yaklaştı. Otobüs kasisten geçtiği sırada kadın birden inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden kadın, yola düştü.

Kadının düştüğünü fark eden sürücü dururken, otobüstekiler kadının yardımına koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Ş.A.’yı hastaneye kaldırırken, sürücü E.A, ise Küçükçekmece Polis Karakoluna götürüldü.

Hayati tehlikesi olmayan kadın tedavisinin ardından sürücüden şikâyetçi olurken, otobüs sürücüsü ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

otobüsten düşen kadın

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