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Küçükçekmece Belediyesi'nden Dünya Barış Günü'nde 10 dilde Barış şiiri

Şiir, Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Arapça, Çerkezce, Romanca, Gürcüce, Azerice ve Lazca seslendirildi

02 Eylül 2020 10:25

İstanbul Küçükçekmece ilçe Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günün’de, Yannis Ritsos'in yazdığı ve Ataol Behramoğlu’nun çevirisi ile Türkçeye kazandırılan Barış şiirinin 10 dilde okunduğu bir çalışma yayınladı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin de şiirden bir kesit okuduğu video, Çebi, “Kardeşlerim,
Barış içinde, derin derin soluk alıyor tüm dünya, bütün düşleriyle. Verin elinizi kardeşlerim, İşte budur barış” mısraları ile son buluyor.

Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Arapça, Çerkezce, Romanca, Gürcüce, Azerice ve Lazca seslendirilen şiir şu ifadelerle paylaşıldı: 

"1 Eylül Dünya Barış Günü aynı zamanda da İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün... Yannis Ritsos, Yunanistan’ın İkinci Dünya Savaşı yıllarında ve iç savaş yıllarında, bir yurtsever olarak duyduğu toplumsal acıların şiirini yazdı. Ataol Behramoğlu’nun çevirisi ile Türkçeye kazandırılan ‘Barış’ şiiri, barışa duyulan özlemi en güzel anlatan şiirlerden biri. Küçükçekmece Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günün’de dünya haklarının ortak özlemi olan barış talebini Yannis Ritsos’un ‘barış’ şiiri ile tekrar dile getirdi. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Arapça, Çerkezce, Romanca, Gürcüce, Azerice, lazca… Yani Bu topraklarda konuşulan, bu topraklarda filizlenen diller… Yannis Ritsos’un ‘Barış’ şiiri bu toprakların dilleri ile tekrar okundu…"

 

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1 eylül dünya barış günübarış şiiriküçükçekmece belediyesiYannis RitsosAtaol Behramoğlu

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