Küçük Şerif'in duyma sevinci

İZMİR'de, yüzde 90'ın üzerinde doğuştan işitme kaybı bulunan 3 yaşındaki Şerif Mevlüt Ağaçbozan, Karşıyaka Yalı Lions Kulübü aracılığıyla temin edilip, kulaklarına takılan işitme cihazlarıyla duymaya başladı. Babası ve annesi de duyma engelli olan küçük Şerif, cihaz takıldıktan sonra kısa süreli şaşkınlığın ardından kahkahalar atarak gülüp oynadı. Karşıyaka Yalı Lions Kulübü üyeleri, İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği aracılığı ile gündelik işlerde çalışan Emre Ağaçbozan ile ev kadını Sevilay Ağaçbozan çiftine ulaştı. Kulüp üyeleri Ağaçbozan çiftinin 3 yaşındaki oğulları Şerif Mevlüt Ağaçbozan'a, ailenin ekonomik sıkıntı çekmeleri nedeniyle alamadıkları işitme cihazını, düzenledikleri kampanya ile temin etti. Dram Oyuncuları Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu, Zekeriya Hocalar ve Gamze Vardar'ın rol aldığı 'Domuz Ahırı' adlı tiyatro oyununun biletleri, küçük Şerif'e işitme cihazı alınması için satıldı. Elde edilen gelir ve destekler ile sağlanan 3 bin 600 TL'ye işitme cihazı satın alındı. Karşıyaka Si Ser İşitme Cihazları Merkezi'nde uzman tarafından, büyüme ve eğitim çağında olduğu için iki kulağına da takılan işitme cihazları sonrası bir süre şaşkınlık yaşayan küçük Şerif, daha sonra seslere tepki vermeye başladı. Hayatındaki farklılığın şokunu üzerinden atmaya çalışan Şerif'e ayrıca bisiklet, uzaktan kumandalı araba ve çeşitli oyuncaklar da hediye edildi. Korku ve heyecanla geldiği merkezde oyuncaklardan sonra kahkahalar atan Şerif'in sevincine kulüp üyeleri de ortak oldu. Bağlantı kurulan özel bir eğitim kurumundan konuşma eğitimi desteği de alacak olan küçük Şerif, hayatının bundan sonrasını duyarak ve konuşarak sürdürebilecek. Karşıyaka Lions Kulübü Başkanı A. Kadir Alkışel, üyeler olarak en az Şerif kadar heyecanlanıp mutlu olduklarını belirterek, "Sosyal faaliyetlerimiz farklı alanlarda aralıksız sürüyor. Ancak bizleri en çok küçük Şerif mutlu etti. Kendisini tanıyıp arkadaş olduk, sahip çıktık. Onun hayatı değişti. Şerif, anne ve babasına da bundan sonra destek olabilecek, onların duyan kulakları olacak. Kulüp olarak aileyi yakın takibe alıp desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.