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Küçük kız çocuğu, denizin ortasında sürüklenirken tesadüfen fark edildi

Ebeveynler küçük kızlarını gözden kaybettiklerinde yetkililere haber verdiği öğrenildi

28 Ağustos 2020 14:34

Yaşı dört ila beş arasında olduğu düşünülen bir çocuk Yunanistan açıklarında tesadüfen bulundu. Kız çocuğu, can simidine sarılıp denizde sürüklendiği sırada feribottaki yolcular tarafından fark edildi.

Yolcular ve feribottaki güverte ekibinin çocuğu gördüğü sırada yaşadığı şaşkınlık görüntülere yansırken Corith Körfezi'ndeki Yunanistan kasabası Antirio kıyılarında bulunan kız çocuğu feribota alındı.

Ebeveynlerin ise küçük kızlarını gözden kaybettiklerinde endişelendiği ve limandaki yetkililere haber verdiği öğrenildi.

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