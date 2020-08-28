Küçük kız çocuğu, denizin ortasında sürüklenirken tesadüfen fark edildi

Yaşı dört ila beş arasında olduğu düşünülen bir çocuk Yunanistan açıklarında tesadüfen bulundu. Kız çocuğu, can simidine sarılıp denizde sürüklendiği sırada feribottaki yolcular tarafından fark edildi.

Yolcular ve feribottaki güverte ekibinin çocuğu gördüğü sırada yaşadığı şaşkınlık görüntülere yansırken Corith Körfezi'ndeki Yunanistan kasabası Antirio kıyılarında bulunan kız çocuğu feribota alındı.

Ebeveynlerin ise küçük kızlarını gözden kaybettiklerinde endişelendiği ve limandaki yetkililere haber verdiği öğrenildi.