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Küçük çocuğun üzerinden minibüs geçti!

01 Haziran 2017 13:49

Sivas’ta küçük bir çocuğun üzerinden okul servis minibüsü geçti. Minik çocuk tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Şeyhşamil Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan ismi öğrenilemeyen çocuk, bir anda yoldan geçen okul servisinin altına girdi. Aracın üzerinden geçtiği çocuk tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay sonrası minik çocuğun büyük bir şok yaşaması ve ağlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada çocuğun üzerinden geçen servis sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşması da dikkat çekti. Üzerinden minibüs geçen çocuğun yardımına da çevrede bulunan bir kadının yetiştiği kameralar tarafından kaydedildi.

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Küçük çocuğun üzerinden minibüs geçti

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