Küçük çocuğun aşçı taklidi, sosyal medyada viral oldu

Çin’de aşçılık yapan babasını taklit eden Xin Bao’nun, tencere ve kaşıkla yemek pişiriyormuş gibi davrandığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Çin’in Anhui eyaletindeki Hefei kentinde restoran sahibi bir ailenin çocuğu olan Xin Bao, restoranda aşçılık yapan babasını taklit etti.

Bao’nun annesinin kaydettiği görüntülerde, Bao’nun tencere ve kaşıkla usta bir aşçı gibi davrandığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, 1 milyon 400 binden fazla beğeni aldı.

Bao’nun annesi Su, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Henüz altı aylıkken bile babasını yemek pişirirken izlerdi. Ayrıca tavalarla oynamayı çok seviyor. Küçükken ona oyuncak tava verene kadar ağlardı. Büyüdüğünde şef olmak isterse, onu mutlu edecek bir şey yaptığı sürece kötü bir şey değil” dedi.

Kaynak: DHA