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Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı

26 Nisan 2021 10:58

İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların uyarıldığı ve GBT’lerinin sorgulandığı denetimde, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı. Denetimler esnasında kucağında çalıntı bir televizyonla giden kişinin denetime yakalandığı anlar kameralara böyle yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" genelgesi gönderilmişti. Denetimler kapsamında, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları da yapılarak kurallara uymayanlara “Umumi Hıfzsıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uygulandı. Devam eden denetimler ehliyetsiz ve kasksız bir şekilde motosiklet kullanan bir sürücüye de ceza uygulanırken, motosikleti de trafikten men edildi.

Çalıntı televizyonla giden şahıs polise yakalandı

Öte yandan ilçe genelinde devam eden denetimlerde Beyoğlu polisi, kucağına aldığı televizyonla giden yabancı uyruklu bir şahsı durdurdu. Polisin televizyonu nereden aldığını sorması şahıs, “tamirden getiriyorum” dedi. Polis ekiplerinin televizyonunun belgelerini sorması üzerine gösteremeyen şahıs, cadde üzerindeki bir iş yerinden televizyonu aldığını söyledi. Adrese giden polis ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu televizyonun ise çalıntı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsa ve ruhsatsız iş yeri açan kişiye işlem yapıldı. 

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