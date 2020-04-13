Kronik hastılığı bulunan yaşlı kadın böyle taburcu edildi

Mudanya Devlet Hastanesi'nde Koronavirüs tedavisi gören ve kronik rahatsızlıkları da bulunan 60 yaşındaki hasta, sağlık çalışanları ve doktoru tarafından alkışlarla uğurlandı. Doktoru kapıya kadar uğurladığı hastasına önemli tembihlerde bulunmayı ihmal etmedi.

Bursa'da Koronavirüs'le mücadelede tüm hızıyla devam ederken sağlıklarına kavuşan hastalar taburcu edilmeye devam ediyor. Hastalar bazen toplu bazen de teker teker hastanelerden tabucu edilirken bir sevindirici haber de Mudanya Devlet Hastanesi’nde yaşandı.

Hastanede Koronavirüs sebebiyle tedavi altına alınan 60 yaşındaki bayan hasta 9 günlük tedavinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu. KOAH, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları da bulunan hastayı sağlık çalışanları ve doktoru kapıya kadar uğurlarken, doktoru izolasyona uyması, 14 gün evden çıkmaması, kimseyle görüşmemesi, ilaçlarını kullanmaya devam etmesi konusunda uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.