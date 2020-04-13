T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kronik hastılığı bulunan yaşlı kadın böyle taburcu edildi

13 Nisan 2020 13:04

Mudanya Devlet Hastanesi'nde Koronavirüs tedavisi gören ve kronik rahatsızlıkları da bulunan 60 yaşındaki hasta, sağlık çalışanları ve doktoru tarafından alkışlarla uğurlandı. Doktoru kapıya kadar uğurladığı hastasına önemli tembihlerde bulunmayı ihmal etmedi.

Bursa'da Koronavirüs'le mücadelede tüm hızıyla devam ederken sağlıklarına kavuşan hastalar taburcu edilmeye devam ediyor. Hastalar bazen toplu bazen de teker teker hastanelerden tabucu edilirken bir sevindirici haber de Mudanya Devlet Hastanesi’nde yaşandı.

Hastanede Koronavirüs sebebiyle tedavi altına alınan 60 yaşındaki bayan hasta 9 günlük tedavinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu. KOAH, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları da bulunan hastayı sağlık çalışanları ve doktoru kapıya kadar uğurlarken, doktoru izolasyona uyması, 14 gün evden çıkmaması, kimseyle görüşmemesi, ilaçlarını kullanmaya devam etmesi konusunda uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.

ETİKETLER

koronavirüsbursakronik rahatsızlıktaburcucorona

Diğer Videolar

HDP Batman il binasına polis baskını; eş başkanlar gözaltına alındı

Darp edilip bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar’ın annesi Kılıçdaroğlu ile görüştü: Adalet istiyorum

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler bulundu

Gaziantep'te polis şiddeti kamerada

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mayıs 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan esprili yanıt...

Sıfır araç aldı; ekspertiz raporunu görünce şoke oldu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

65 yaş üstü çalışanlar ve kreşe giden çocuklar sokağa çıkma...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan'ın fırsat alanı daha geniş...

Acun Ilıcalı, "Jüri değişecek" demişti; Murat Boz'un ardından Hadise'den de...

Tarantino'ya göre son 10 yılın 'tartışmasız' en iyi filmi...

Şevket Çoruh'tan "Hiç mi kenara para koymadınız" diyen Sabah yazarına:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan esprili yanıt...

Sıfır araç aldı; ekspertiz raporunu görünce şoke oldu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24